Младшеклассница погибла под упавшими футбольными воротами

Posted 3 июня 2022, 16:19
Published 3 июня 2022, 16:19
Modified 18 сентября 2022, 15:16
Updated 18 сентября 2022, 15:16
Тяжелая металлическая конструкция повалилась на висевшую на ней школьницу в деревне Алешино под Пушкино. В результате, ребенок получил травмы, несовместимые с жизнью. Медики приехали быстро, тем не менее, девочки не стало по пути в больницу, рассказал ТАСС информатор в экстренных службах.
По факту трагедии в подмосковном Пушкино возбуждено уголовное дело о халатности, приведшей к гибели несовершеннолетней.
Накануне аналогичный случай произошел в Новосибирской области. Там незакрепленные ворота убили 14-летнего вратаря, после тренировки выполнявшего на них гимнастические кульбиты.