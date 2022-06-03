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Posted 3 июня 2022, 16:19

Published 3 июня 2022, 16:19

Modified 18 сентября 2022, 15:16

Updated 18 сентября 2022, 15:16

Младшеклассница погибла под упавшими футбольными воротами

Младшеклассница погибла под упавшими футбольными воротами

3 июня 2022, 16:19
Фото: 1MI.
На детской игровой площадке в Московской области девочка младшего школьного возраста погибла под тяжестью рухнувших на нее ворот.

Тяжелая металлическая конструкция повалилась на висевшую на ней школьницу в деревне Алешино под Пушкино. В результате, ребенок получил травмы, несовместимые с жизнью. Медики приехали быстро, тем не менее, девочки не стало по пути в больницу, рассказал ТАСС информатор в экстренных службах.

По факту трагедии в подмосковном Пушкино возбуждено уголовное дело о халатности, приведшей к гибели несовершеннолетней.

Накануне аналогичный случай произошел в Новосибирской области. Там незакрепленные ворота убили 14-летнего вратаря, после тренировки выполнявшего на них гимнастические кульбиты.

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