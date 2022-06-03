Новый владелец «Макдоналдс» опроверг переименование сети в «Доминис»

Posted 3 июня 2022, 11:09
Published 3 июня 2022, 11:09
Modified 19 августа 2024, 22:18
Updated 19 августа 2024, 22:18
В СМИ распространились слухи, что уже выбрано новое имя сети фастфуда, «Доминис». В пресс-службе заведения эту информацию не подтвердили РБК. Сообщается, что будущее наименование по-прежнему не разработано.
Компания «Макдоналдс» прекратила деятельность в России в связи с событиями на Украине. Бизнес американского фастфуда в нашей стране выкупил сибирский бизнесмен Александр Говор, прежде приобретший ряд точек фастфуда по франшизе.
Открытие первого ресторана под новым брендом запланировано на 12 июня.