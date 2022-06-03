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Posted 3 июня 2022, 08:51

Published 3 июня 2022, 08:51

Modified 29 ноября, 18:43

Updated 29 ноября, 18:43

Расчлененное тело младенца нашли жители тюменского села

Расчлененное тело младенца нашли жители тюменского села

3 июня 2022, 08:51
Фото: 1MI.
Расчленный труп грудничка был найден в селе Мальково Тюменской области. Об этом рассказали местные жители.

Останки ребенка, возраст которого, по предварительной информации, составлял не более двух недель, были найдены 29 мая, пишет издание «Мегатюмень».

Информацию подтверждают в региональном СК, пишет Life. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье за убийство новорожденного ребенка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Напомним, ранее в Ростове-на-Дону на дне реки была найдена сумка с телом убитого ребенка внутри. Позднее отец мальчика признался, что избавился от тела, но причастность к его гибели отрицает.

#Происшествия#Новости УрФО#Дети#Убийство#Тюменская область
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