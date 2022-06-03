Расчлененное тело младенца нашли жители тюменского села

Posted 3 июня 2022, 08:51
Published 3 июня 2022, 08:51
Modified 29 ноября, 18:43
Updated 29 ноября, 18:43
Останки ребенка, возраст которого, по предварительной информации, составлял не более двух недель, были найдены 29 мая, пишет издание «Мегатюмень».
Информацию подтверждают в региональном СК, пишет Life. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье за убийство новорожденного ребенка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Напомним, ранее в Ростове-на-Дону на дне реки была найдена сумка с телом убитого ребенка внутри. Позднее отец мальчика признался, что избавился от тела, но причастность к его гибели отрицает.