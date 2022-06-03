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Posted 3 июня 2022, 11:37

Published 3 июня 2022, 11:37

Modified 29 ноября, 18:26

Updated 29 ноября, 18:26

Стадион у школы № 9 планируется открыть к 300-летию Нижнего Тагила

3 июня 2022, 11:37
Многофункциональную спортивную площадку между школами № 9 и 35 на Вагонке в Нижнем Тагиле планируется открыть уже в середине июля. Объект посетил глава города Владислав Пинаев.

В ноябре 2021 года строители установили освещение для стадиона. На это было потрачено три миллиона рублей. В целом все работы планируется окончить 15 июля, рассказал директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев.

Владислав Пинаев отметил, что в Нижнем Тагиле это уже не первая построенная спортивная площадка для горожан. Она будет предназначена не только для занятий спортом, на стадионе можно будет сдавать нормы ГТО.

Этот стадион объединяет две школы, 9 и 35. Раньше тут был пустырь с подобием площадки для занятий спортом. Здесь будет построено шикарное футбольное поле, легкоатлетические дорожки, полноценное освещение для занятий в вечернее время, пояснил Владислав Пинаев.

По словам директора школы № 9 Елены Соколовой, местные жители рады строительству стадиона и следят за выполнением работ.

На территории школы было очень много яблонь, их пришлось вырубить. Но ничего страшного, мы посадим новые, пояснила руководитель учебного заведения.

Напомним, на обустройство универсальной спортплощадки рядом со школой № 9 на улице Ильича было выделено 27 миллионов рублей. Территория стадиона будет обнесена забором, там установят камеры видеонаблюдения. Футбольное поле строители покроют искусственной травой.

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#Спорт#Нижний Тагил#Эксклюзив#Школа#Владислав Пинаев#Стадион
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