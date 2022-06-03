tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 июня 2022, 15:35

Published 3 июня 2022, 15:35

Modified 29 ноября 2024, 18:42

Updated 29 ноября 2024, 18:42

Свердловские рецидивисты совершили убийство, чтобы «проучить» жертву

Свердловские рецидивисты совершили убийство, чтобы «проучить» жертву

3 июня 2022, 15:35
Фото: 1MI.
Двое подозреваемых в убийстве жителей Каменска-Уральского заявляют, что собирались лишь припугнуть жертву.

По данным следствия, год назад мужчины похитили и по неустановленным мотивам убили молодого человека. Сами подозреваемые заявляют, что при встрече он неадекватно себя вел, так что они приняли его за наркомана. Якобы, посчитав таким образом, они решили проучить парня, но не рассчитали силу, сообщил URA.RU полицейский, ведший допрос обвиняемых.

Оба подозреваемых ранее неоднократно привлекались к ответственности за различные преступления. Представители прокураторы полагают, что рецидивисты оговаривают жертву, чтобы добиться смягчения наказания. А им грозит пожизненное лишение свободы. Задержать обвиняемых удалось, так как нашлись свидетели того, как они насильно запихивали парня в салон машины.

#Происшествия#Новости УрФО#Каменск-Уральский#Убийство#Свидетели#Следствие#Похищение#Клевета#Жертва
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика