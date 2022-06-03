tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 июня 2022, 07:49

Published 3 июня 2022, 07:49

Modified 19 августа 2024, 22:18

Updated 19 августа 2024, 22:18

Свердловский областной суд ужесточил приговор зарезавшему товарища тагильчанину

Свердловский областной суд ужесточил приговор зарезавшему товарища тагильчанину

3 июня 2022, 07:49
Фото: 1MI.
Решение Пригородного райсуда по делу заколовшего товарища ножом жителя поселка Черноисточинск под Нижним Тагилом изменил Свердловский областной суд: наказание увеличено с 3 до 8 лет.

Приговоренный поссорился с ровесником, с которым прежде находился в приятельских отношениях. Сам бывший приятель уехал жить в Санкт-Петербург, однако периодически навещал родной поселок. Один из его приездов пришелся на день рождения бывшего товарища.

В разгар празднования своего дня рождения находившийся в состоянии алкогольного опьянения преступник пошел выяснять отношения с находившимся в поселке бывшим другом. В разгар завязавшейся ссоры парень выхватил нож и нанес ему ранение. Петербуржец попытался убежать, однако злоумышленник догнал его и добил.

В ходе первого судебного разбирательства психиатры, проводившие анализ действий преступника, сочли, что он находился в состоянии аффекта. Ввиду этого, был назначен мягкий приговор - денежная компенсация и три года тюремного заключения. Однако, по решению апелляционной инстанции, преступник проведет в колонии восемь лет.

Материалы по теме
Избившие мужчину подростки в Нижнем Тагиле были вооружены ножом и кирпичамиТаличанин заколол ножом знакомого из ревностиРецидивист из Березовского ранил ножом пострадавшего в ДТП мужчину
#Происшествия#Новости УрФО#Нижний Тагил#Суд#Обвинительный приговор#Приговор#Черноисточинск#Тюрьма#Алкогольное опьянение#Поножовщина
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика