Свердловский областной суд ужесточил приговор зарезавшему товарища тагильчанину

В ходе первого судебного разбирательства психиатры, проводившие анализ действий преступника, сочли, что он находился в состоянии аффекта. Ввиду этого, был назначен мягкий приговор - денежная компенсация и три года тюремного заключения. Однако, по решению апелляционной инстанции, преступник проведет в колонии восемь лет.