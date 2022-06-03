Тагильчанка защитилась от «взлома» Госуслуг на 2 миллиона рублей

Лишь сестра женщины остановила ее саморазорение, открыв глаза на то, что мошенники - именно те, кто ей звонили и кому она переводила деньги. После этого женщина, наконец, одумалась и обратилась в полицию. На тот момент она перевела преступникам более 2 миллионов рублей, сообщает пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское».