Вход запрещен. Почему школьные стадионы не всегда доступны для тагильских спортсменов

Posted 3 июня 2022, 06:41
Published 3 июня 2022, 06:41
Modified 29 ноября, 17:39
Updated 29 ноября, 17:39
В Нижнем Тагиле уже несколько лет подряд активно строятся и ремонтируются школьные стадионы. На них оборудуются беговые дорожки с удобным резиновым покрытием, площадки для игры в футбол и баскетбол, а также уличные тренажеры и спортивные снаряды. В общем все для удобства и безопасности школьников.
На таких удобных стадионах, которые, кстати, чаще всего находятся в шаговой доступности от жилых домов, хотят тренироваться или заниматься физкультурой обычные тагильчане. В администрации Нижнего Тагила также считают, что школьные стадионы хорошо подходят любителям физической активности и могут легко стать альтернативой большим профессиональным спорткомплексам.
Если говорить о любителях они ведь могут играть и на таких стадионах. Мы сейчас настроили школьных стадионов очень много и они хорошего качества. И они с нормальным искусственным покрытием. 24 школа на Руднике имени III Интернационала, например, или 72 школа. Я сейчас проезжала, там никто даже не играет,считает начальник управления по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Нижнего Тагила Ирина Еремеева.
Однако, придя на такой школьный стадион, любитель спорта может столкнуться с проблемой — калитка для входа на территорию образовательного учреждения закрыта и попасть туда не представляется возможным. И такие меры — не прихоть руководства школ, а противотеррористические меры.
Ворота закрываются на тот период, когда нет детей — в выходные и в вечернее время. Туда не должен никто ни заходить, ни заезжать, потому очень ожесточились требования к школам. Педагогический коллектив таким образом обеспечивает безопасность детей. Есть четкие требования надзорных органов. И мы не может от них отступать,рассказала TagilCity.ru директор школы № 32 Галина Масликова.
Время, на которое закрывается пришкольный участок, определяет руководство образовательного учреждения. Например, в школе № 100 территория открыта с 7.30 до 22.00 каждый день, сообщил редакции директор Дмитрий Язовских. То есть попасть на стадион обычному горожанину не составляет проблем. Некоторые школы закрывают участки раньше, а также на все выходные.
Кстати, иногда это становится проблемой и для учеников. Так, ребятам из школы № 40 приходилось перелезать через забор, если уроки начинались или заканчивались в период с 9.35 до 11.15, так как калитка была закрыта. Позже эта проблема была решена.
Есть и еще одна причина тому, что ворота школьного стадиона закрываются на замок — недобросовестные граждане, которые считают, что на территории можно выгуливать собак, распивать спиртные напитки, ломать инвентарь и разбрасывать мусор.
Подобным местом стал отремонтированный три года назад стадион школы № 8. Сейчас это место стало притяжением для всех жителей близлежащих домов.
То что восстановили стадион — это хорошо. Но сейчас там проходной двор. И спортсмены, и родители с детьми всех возрастов и веселые компании, и собачники. Из-за этого на стадионе всегда много мусора. Ворота не закрываются, так как это бесполезно. Когда начался ковид, повесили замок. Но это никого не остановило, часть забора просто выломали и продолжили туда ходить,сообщила TagilCity.ru местная жительница.
Способ попасть на школьный стадион легально все-таки есть. Туда пускают организованные группы по договоренности с руководством образовательного учреждения.
Если это организованные группы детей, тогда можно заключать договор с теми же квартальными клубами. Но там обязательно должен быть взрослый человек, который назначается ответственным,рассказала Галина Масликова.
Такая же система действует и с группой взрослых. Ответственному выдается ключ, который он сдает обратно по окончанию тренировки.
Люди, которые занимаются спортом индивидуально, могут попробовать попасть на ближайший школьный стадион на удачу. В случае, если ворота открыты и нет запрета на проход, тренироваться можно без всяких препятствий.