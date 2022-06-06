Администрация Тагила обещает обустроить тротуары на улице Круговой

По информации управления городским хозяйством, планы по благоустройству города на 2022 год сформированы и будут выполняться в пределах, предусмотренных на эти цели бюджетом города средств. Строительство тротуара в текущем году не планировалось и будет рассмотрено при формировании последующих планов,заверили в мэрии.