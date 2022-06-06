Администрация Тагила обещает обустроить тротуары на улице Круговой

Улицу Круговую в Дзержинском районе Нижнего Тагила планируют оборудовать тротуарами после 2022 года. Об этом TagilCity.ru рассказали в администрации города.
По информации управления городским хозяйством, планы по благоустройству города на 2022 год сформированы и будут выполняться в пределах, предусмотренных на эти цели бюджетом города средств. Строительство тротуара в текущем году не планировалось и будет рассмотрено при формировании последующих планов,заверили в мэрии.
Помимо оборудованных, согласно ГОСТу тротуаров, на Круговой будут установлены пешеходные переходы — именно столько, сколько существует пересечений с другими улицами на Девятом поселке. Отдельно знак пешеходного перехода появится и на перекрестке с автодорогой на Зональный поселок. В общей сложности — 6 мест для перехода улицы пешими участниками дорожного движения.
После строительства тротуара, пешеходные переходы планируется организовать на всех прилегающих к улице Круговая пересечениях,поделились с редакцией в администрации города.
Участок автодороги по улице Круговая неоднократно становился фигурантом сводок по ДТП. Ранее ГИБДД Нижнего Тагила направляла предписания по обустройству тротуара. Выходом из сложившейся ситуации стала временная пешеходная дорожка.
Ранее в Администрацию города отделом ГИБДД направлялось Представление о необходимости планирования работ по строительству тротуара на указанной улице, после чего были запланированы оперативные мероприятия по устройству тротуара асфальтово-бетонным сколом во временном варианте,рассказали TagilCity.ru в мэрии.
К мэру Нижнего Тагила в соцсетях обратилась местная жительница, которая пожаловалась на нехватку оборудованных пешеходных дорожек вдоль улицы. Тагильчанка попросила внести данный участок дороги в нацпроект БКД.
По данной улице отсутствует пешеходный тротуар! Машины носятся на перегонки, воспринимая идущих пешеходов вдоль дороги, как препятствие. Дорожные знаки, ограничивающие скоростной режим, игнорируются. Внесите эту дорогу в проект «безопасные дороги»,написала главе города тагильчанка.