Диетолог Соломатина рассказала о лучшем средстве для утоления жажды

Ранее Елена Соломатина рассказала, кому не следует употреблять газированный напиток тархун, который пользуется популярностью в России. Так, по ее словам, отказаться от него нужно людям с инсулиновой зависимостью, диабетом, преддиабетом и лишним весом. Из-за быстрого всасывания сахара происходит выделение инсулина, что приводит к набору массы тела. По словам диетолога, особенно вредны напитки, содержащие ароматизаторы и красители, поскольку из-за них может развиться аллергическая реакция, проблемы с печенью и почками.