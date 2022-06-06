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Posted 6 июня 2022, 14:42

Published 6 июня 2022, 14:42

Modified 18 сентября 2022, 15:16

Updated 18 сентября 2022, 15:16

Каким будет лето в Нижнем Тагиле в 2022 году

Каким будет лето в Нижнем Тагиле в 2022 году

6 июня 2022, 14:42
Фото: 1MI.
Синоптики дали прогноз погоды на лето 2022 в Свердловской области, в том числе в Нижнем Тагиле.

Очередного жаркого лета в регионе ждать не приходится. Май выдался довольно холодным. Лето же не будет ни холодным, ни знойным. Правда, в начале июня вероятны заморозки в северной и восточной частях региона. Но в целом будет держаться температура до +20 градусов. А во второй половине июня термометр уже начнет подниматься до +25.

Спрогнозировать достоверно уровень осадков на длительный промежуток времени - до сих пор сложная задача. Предположительно, на севере региона количество осадков будет меньше климатической нормы. Похожая картина ожидается и на юге, хотя больше шансов, что осадки там будут соответствовать нормальным значениям.

И совсем не представляется возможным заблаговременно предупредить людей, ждут ли их ливни и штормовые ветра, сказала главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко.

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#Новости УрФО#Нижний Тагил#Здоровье#Температура#Погода#Прогноз#Лето#Синоптики
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