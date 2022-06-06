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Posted 6 июня 2022, 11:05

Published 6 июня 2022, 11:05

Modified 18 сентября 2022, 15:16

Updated 18 сентября 2022, 15:16

Мама-терапию советуют применять для лечения детей в Нижнем Тагиле

Мама-терапию советуют применять для лечения детей в Нижнем Тагиле

6 июня 2022, 11:05
Фото: 1MI.
Уникальная отечественная методика по участию матерей в профилактике заболеваемости собственных детей, мама-терапия, внедряется в Нижнем Тагиле.

Методика создана известным детским психиатром Борисом Драпкиным. Данный метод одобрен ведущими медицинскими организациями России, включая федеральное Министерство здравоохранения. Он способствует улучшению отношений матери и ребенка, недопущению стрессовых ситуаций, повышению уровня иммунитета.

Мамам маленьких детей следует периодически подходить к ним, когда они уже уснули, легко касаться их так, чтобы не потревожить сон, и тихо, полушепотом, искренне говорить добрые слова, с выражением симпатии, пожеланиями физического здоровья и душевного равновесия.

Как бы это необычно ни выглядело, если ежедневно на протяжение двух месяцев как мантру повторять ребенку фразы, исполненные веры и любви, они обязательно подействует и будут ощутимы положительные результаты, здоровье ребенка станет крепче, сообщает пресс-служба ДГБ Нижнего Тагила.

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#Нижний Тагил#Здоровье#Лечение#Медицина#Психология#Мама
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