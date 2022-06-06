Мама-терапию советуют применять для лечения детей в Нижнем Тагиле

Как бы это необычно ни выглядело, если ежедневно на протяжение двух месяцев как мантру повторять ребенку фразы, исполненные веры и любви, они обязательно подействует и будут ощутимы положительные результаты, здоровье ребенка станет крепче, сообщает пресс-служба ДГБ Нижнего Тагила.