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Posted 6 июня 2022, 13:32

Published 6 июня 2022, 13:32

Modified 19 августа 2024, 22:17

Updated 19 августа 2024, 22:17

Штормовое предупреждение объявлено в Свердловской области

Штормовое предупреждение объявлено в Свердловской области

6 июня 2022, 13:32
Фото: 1MI.
Метеорологи прогнозируют ухудшение погоды в Свердловской области 7-8 июня.

В регионе во вторник-среду ожидается штормовой ветер с порывами до 20 м/с, проливные дожди и грозы. В связи с разгулом стихии населению следует быть осторожным, по возможности, не покидать дом, не выезжать за город, а также не вставать под деревьями и металлическими конструкциями.

Обо всех замеченных проявлениях ненастья для своевременного реагирования на них специальных служб надо звонить на номера 101 и 112, говорится в сообщении главного управления МЧС России по Свердловской области.

Мощные дожди, крупный град, шквалистый ветер, валивший деревья, уже наблюдались в области, в том числе в Нижнем Тагиле, совсем недавно - в конце мая.

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