Все активнее практикуются «шоп-туры» за машинами по России

Posted 6 июня 2022, 15:49
Published 6 июня 2022, 15:49
Modified 19 августа 2024, 22:17
Updated 19 августа 2024, 22:17
Согласно статистике, собранной порталом Auto.ru, средняя стоимость одинаковых старых моделей значительно колеблется в зависимости от места заключения сделки. Как пример, ценник на Lada Granta на Кузбассе на десятки тысяч меньше, чем в остальной Сибири.
Но выгоднее всего б/у «Лады» брать в Самарской области, ведь именно там, в Тольятти, их производят, поэтому предложение традиционно велико. А на Дальнем Востоке экономично приобретать японские праворульные транспортные средства, которые даже с учетом доставки и растаможки дешевле иномарок в дилерских центрах.
Может возникнуть ошибочное мнение, что более дешевые автомобили в других регионах уступают по качеству тем же авто в областях, где цена на них выше. На самом деле, это не так, заявляет генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль.
Есть несколько объективных факторов, в связи с которыми разнится цена на б/у автомобили в разных уголках большой России. В частности, в ряде регионов непростое экономическое положение испытывают автосалоны. И они максимально сбивают цены, чтобы элементарно выжить, довольствуясь невысокой прибылью.
Кроме того, распространена недооценка машин в связи с условиями того или иного региона: где-то автомобиль удешевляет низкое качество дорог, а в Москве, где с состоянием дорожного полотна - полный порядок, продавцы снижают цены из-за обильной обработки дорог реагентами, усиливающими коррозию.
При этом, чтобы, желая сэкономить, потом не переплатить за ремонт безнадежно сломанного автомобиля, перед покупкой следует проводить комплексную диагностику у независимых мастеров, сообщают «Новые Известия».