Десять дней за май фиксировались превышения вредных веществ в Нижнем Тагиле

Напомним, 94 из 182 дней в Нижнем Тагиле воздух был с превышениями, по данным замеров TagilCity.ru и УГМС. В среднем выбросы фиксировались каждый второй день. Редакция подвела итоги замеров собственного газоанализатора «Геолан-1П» и постов УГМС за полгода — с октября 2021 года по март 2022 года. Чаще всего превышения фиксировались на Сухоложском поселке. Второе место заняла Вагонка. На Тагилстрое и Красном Камне превышения фиксировались реже всего.