tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 июня 2022, 10:05

Published 7 июня 2022, 10:05

Modified 29 ноября 2024, 18:43

Updated 29 ноября 2024, 18:43

Двадцать курьеров-мошенников поймали с начала года в Екатеринбурге

Двадцать курьеров-мошенников поймали с начала года в Екатеринбурге

7 июня 2022, 10:05
Фото: 1MI.
С января в Екатеринбурге задержали уже два десятка ходивших по квартирам аферистов.

В основном на преступный путь встали молодые люди. Трое из них и вовсе прибыли на заработки из Кирова. Все они откликнулись на вакансии в сети. Лишь, приступив к делу, они поняли, что их вовлекают в криминал. Однако, узнав, не остановились, соблазнившись легкой наживой, сообщает E1.

По данным полиции, аферисты, в частности, представлялись правоохранителями и заявляли посещаемым ими гражданам, в основном пенсионерам, о том, что их родственники стали виновниками ДТП, а уладить дело можно за взятку.

Получив деньги, они перечисляли почти всю сумму заказчику преступления, оставляя себе до десятой доли нелегального дохода. Теперь им грозит до десяти лет тюрьмы, рассказали в пресс-службе полиции Екатеринбурга.

#Происшествия#Новости УрФО#Полиция#Криминал#Мошенничество#Афера#Курьер#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика