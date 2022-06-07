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Posted 7 июня 2022, 12:13

Published 7 июня 2022, 12:13

Modified 29 ноября 2024, 18:43

Updated 29 ноября 2024, 18:43

Клещи стали чаще кусать свердловчан

Клещи стали чаще кусать свердловчан

7 июня 2022, 12:13
Фото: 1MI.
Уже почти 21 тысяча человек пострадала от укусов клещей в Свердловской области, по данным на 6 июня.

Количество потерпевших от мелких заразных паукообразных существенно превышает показатели на этот же день в прошлые годы. Клещи впились в жертв уже в 66 муниципальных образованиях региона. Одиннадцать из них признаны зоной повышенного риска.

Среди антилидеров по соотношению количества укушенных на общее число жителей Слободо-Туринский и Байкаловский районы, Пышминский городской округ, сообщает Роспотребнадзор. А вот Екатеринбург не попадает в тревожный рейтинг. Нет в нем и Нижнего Тагила.

На 21 тысячу укушенных приходится более двухсот человек, кому потребовалась госпитализация. Они подхватили от членистоногих боррелиоз и энцефалит.

#Новости УрФО#Здоровье#Опасность#Роспотребнадзор#Лето#Госпитализация#Боррелиоз#Энцефалит#Клещ
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