Подруга прокусила мошонку молодому человеку в Санкт-Петербурге

Posted 7 июня 2022, 16:02
Published 7 июня 2022, 16:02
Modified 19 августа 2024, 22:17
Updated 19 августа 2024, 22:17
Мужчина позвал соседку по даче в городскую квартиру для интима. А среди ночи 35-летнему гражданину пришлось вызвать медиков. Они диагностировали у него рваные раны мошонки.
Пострадавшего доставили в больницу, где ему оказали первую помощь и отправили домой в удовлетворительном состоянии. Распространяться о подробностях инцидента потерпевший не стал.
Однако полиция пытается выяснить обстоятельства произошедшего, ведется проверка, сообщили информаторы из правоохранительных органов «КП-Петербург».