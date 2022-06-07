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Posted 7 июня 2022, 16:02

Published 7 июня 2022, 16:02

Modified 19 августа 2024, 22:17

Updated 19 августа 2024, 22:17

Подруга прокусила мошонку молодому человеку в Санкт-Петербурге

Подруга прокусила мошонку молодому человеку в Санкт-Петербурге

7 июня 2022, 16:02
Фото: 1MI.
Интимное времяпровождение со знакомой закончилось для петербуржца травмой мошонки.

Мужчина позвал соседку по даче в городскую квартиру для интима. А среди ночи 35-летнему гражданину пришлось вызвать медиков. Они диагностировали у него рваные раны мошонки.

Пострадавшего доставили в больницу, где ему оказали первую помощь и отправили домой в удовлетворительном состоянии. Распространяться о подробностях инцидента потерпевший не стал.

Однако полиция пытается выяснить обстоятельства произошедшего, ведется проверка, сообщили информаторы из правоохранительных органов «КП-Петербург».

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#Происшествия#Травма#Интим#Скорая#Расследование#Санкт-Петербург
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