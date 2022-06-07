Продлен срок заключения под стражу обвиняемого в изнасиловании свердловского генерала

Posted 7 июня 2022, 01:20
Published 7 июня 2022, 01:20
Modified 29 ноября 2024, 18:43
Updated 29 ноября 2024, 18:43
Срок пребывания под стражей экс-командира войск увеличен, так как суду требуется еще время, чтобы вынести приговор, рассказали URA.RU в пресс-службе Свердловского областного суда.
Бывшего военачальника арестовали в арендуемой квартире в уральской столице. Там, по данным следствия, он и совершил растление несовершеннолетней. Были арестованы также его предполагаемые подельники.
По версии следствия, вместе с генералом преступление сексуального характера врач облонкодиспансера Иван Собачев и его подруга Оксана Гортинская, обманом заманившие к себе 15-летнюю девочку из коррекционной школы.