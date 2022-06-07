tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 июня 2022, 01:20

Published 7 июня 2022, 01:20

Modified 29 ноября 2024, 18:43

Updated 29 ноября 2024, 18:43

Продлен срок заключения под стражу обвиняемого в изнасиловании свердловского генерала

Продлен срок заключения под стражу обвиняемого в изнасиловании свердловского генерала

7 июня 2022, 01:20
Фото: 1MI.
Подозреваемый в групповом изнасиловании школьницы в Екатеринбургеотставной генерал-майор Рамиль Гилязов, как минимум, до 26 августа пробудет в СИЗО.

Срок пребывания под стражей экс-командира войск увеличен, так как суду требуется еще время, чтобы вынести приговор, рассказали URA.RU в пресс-службе Свердловского областного суда.

Бывшего военачальника арестовали в арендуемой квартире в уральской столице. Там, по данным следствия, он и совершил растление несовершеннолетней. Были арестованы также его предполагаемые подельники.

По версии следствия, вместе с генералом преступление сексуального характера врач облонкодиспансера Иван Собачев и его подруга Оксана Гортинская, обманом заманившие к себе 15-летнюю девочку из коррекционной школы.

#Происшествия#Новости УрФО#Суд#Изнасилование#Арест#СИЗО#Несовершеннолетняя#Генерал
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика