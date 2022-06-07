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Posted 7 июня 2022, 16:10

Published 7 июня 2022, 16:10

Modified 29 ноября 2024, 18:42

Updated 29 ноября 2024, 18:42

Разрушительный шторм обрушился на Свердловскую область

Разрушительный шторм обрушился на Свердловскую область

7 июня 2022, 16:10
Фото: 1MI.
Буря в Свердловской области нанесла значительный ущерб инфраструктуре.

Основной проблемой, вызванной непогодой, стало отключение электроэнергии у десятков тысяч людей. В одном только Екатеринбурге без света сидят 11 тысяч человек.

Также приостановлена подача электричества в жилые дома и здания множества областных городов и сел. Ремонтные бригады работают над исправлением ситуации.

Кроме того, мощный ветер обрушил стволы десятков деревьев и сорвал кровлю с ревдинского педколледжа, здание оцеплено до устранения последствий происшествия, сообщил Е1.

Накануне МЧС объявило о неблагоприятной погодной обстановке в области 7-8 июня, и прогноз сбывается.

#Происшествия#Новости УрФО#Электричество#Ремонт#Непогода#Деревья#Шторм#Сильный ветер
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