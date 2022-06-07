Топ-менеджеры VK трагически погибли на северной реке

Posted 7 июня 2022, 11:01
Published 7 июня 2022, 11:01
Modified 19 августа 2024, 22:17
Updated 19 августа 2024, 22:17
Первый зам гендиректора VK Владимир Габриелян и директор по закупкам Сергей Мерзляков отдыхали на севере России. Они катались на внедорожниках-амфибиях по пересеченной местности вдоль Белого моря и переправлялись через водоемы.
Во время очередной переправы в ночь с 6 на 7 июня машина, где они находились, перевернулась, ехавших бурным потоком унесло в открытое море. Оба руководителя насмерть замерзли, оказавшись в холодной воде, сообщает РИА «Новости».
Информацию о трагическом инциденте с жертвами подтвердили в пресс-службе социальной сети и в СК по Архангельской области, в состав которой входит Ненецкий округ. Кроме того, сообщается, что оленеводам и спасателям удалось предотвратить гибель еще нескольких человек, также пострадавших при опасной переправе.
СК РФ опубликовал кадры, на которых различим перевернутый искореженный вездеход и лежащие неподалеку тела. Вертолетом их транспортируют в административный центр округа Нарьян-Мар, где состоятся процедуры опознания и судебно-медицинской экспертизы.