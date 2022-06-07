Топ-менеджеры VK трагически погибли на северной реке

Информацию о трагическом инциденте с жертвами подтвердили в пресс-службе социальной сети и в СК по Архангельской области, в состав которой входит Ненецкий округ. Кроме того, сообщается, что оленеводам и спасателям удалось предотвратить гибель еще нескольких человек, также пострадавших при опасной переправе.