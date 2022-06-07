tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 июня 2022, 15:06

Published 7 июня 2022, 15:06

Modified 17 июня 2022, 06:52

Updated 17 июня 2022, 06:52

Уходившую из дома молодую маму нашли в Екатеринбурге

Уходившую из дома молодую маму нашли в Екатеринбурге

7 июня 2022, 15:06
Фото: 1MI.
Увенчались успехом продлившиеся неделю поиски 37-летней екатеринбурженки Оксаны Ерахтиной.

Женщина в неизвестном направлении ушла из квартиры в Академическом районе уральской столицы. О своих планах она не оповестила никого, включая супруга. Кроме того, она оставила дома недавно родившегося малыша, в дни поисковой операции жившего у бабушки.

Служащие угрозыска восьмого городского отдела полиции вычислили беглянку в пределах ее же Академического района. Пока не установлено, где все эти дни находилась женщина.

У нее фингал под глазом, и она прихрамывает, однако никаких серьезных повреждений у нее нет. Сейчас ее допрашивают в участке, рассказали Е1 в УМВД по Екатеринбургу.

Материалы по теме
VK запустила сервис для поиска людей «Найди меня»
#Происшествия#Новости УрФО#Полиция#Жена#Пропажа#Поиски#Побег из дома#Мама#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика