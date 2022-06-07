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Posted 7 июня 2022, 11:46

Published 7 июня 2022, 11:46

Modified 19 августа 2024, 22:17

Updated 19 августа 2024, 22:17

Завершается сбор заявок для участия в премии «Жить вместе-2022»

Завершается сбор заявок для участия в премии «Жить вместе-2022»

7 июня 2022, 11:46
Фото: 1MI.
Подходит к концу срок приема заявок от соискателей на премию «Жить вместе-2022». Последний день приема — 8 июня.

Претендовать на премию могут в том числе тагильчане. Сбор заявок ведется через сайт. В этом году она проводился уже третий раз. Ключевая задача премии — помощь в реализации небезразличными людьми социально значимых проектов различных масштабов.

Участники имеют право подать заявки в шести номинациях. В зависимости от номинации, заявляемые проекты могут быть посвящены поминовению жертв репрессий, православной культуре, церковным традициям, историческим обычаям и ремеслам, помощи лицам с ограниченными возможностями здоровья и имущественными проблемами, сохранению старинных памятников и артефактов и приданию им новой жизни.

На этот раз призовой фонд премии равняется 600 тысячам рублей. С 9 июня по 24 июля компетентное жюри изучает заявки, а 21 августа в Москве официально подведут итоги и распределят гранты между лидерами. Все желающие могут увидеть информацию о проектах конкурсантов в сообществе премии ВКонтакте, сообщают организаторы «Жить вместе-2022».

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