3-летнюю девочку зажали и травмировали двери электрички из Нижнего Тагила

Инцидент случился в июле 2021 года. При выходе из электрички бабушку и девочку зажало дверями, обе пострадавшие получили ушибы головы и шеи, согласно справкам из больниц. Родители несовершеннолетней, которая была доставлена в больницу бригадой скорой помощи, обратились в суд с иском к РЖД и Свердловской пригородной компании, требуя компенсацию морального вреда в сумме 299 тысяч каждой. Истцы указали, что из-за травм девочка и бабушка испытывали физическую боль и нравственные страдания.