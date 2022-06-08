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Posted 8 июня 2022, 10:05

Published 8 июня 2022, 10:05

Modified 19 августа 2024, 22:17

Updated 19 августа 2024, 22:17

Четыре конструктора из «Детского мира» в Нижнем Тагиле украл неизвестный

Четыре конструктора из «Детского мира» в Нижнем Тагиле украл неизвестный

8 июня 2022, 10:05
Фото: 1MI.
Тагильчанин украл четыре конструктора из детского отдела торгового комплекса.

В шестнадцатый отдел городской полиции пришли работники «Детского мира», расположенного в ТЦ «Depo». Они сообщили, что еще полтора месяца назад неустановленный вор унес четыре игрушечных конструктора, общая цена которых составляет примерно 20 тысяч рублей.

В преступлении подозревается парень, несколько раз промелькнувший перед объективами установленных в магазине камер в момент кражи. Субъект с видеозаписи имеет среднюю комплекцию, рост приблизительно 175 см. Одет он был в темную ветровку с белым логотипом, штаны и ботинки также темные.

По факту хищения заведено уголовное дело. Сотрудники полиции призывают всех располагающих информацией об инциденте сообщать ее по номеру 8(3435)97-64-02, сказали в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское».

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#Происшествия#Нижний Тагил#Полиция#Розыск#Кража#Магазин#Игрушки#ТЦ
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