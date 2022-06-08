Четыре конструктора из «Детского мира» в Нижнем Тагиле украл неизвестный

В преступлении подозревается парень, несколько раз промелькнувший перед объективами установленных в магазине камер в момент кражи. Субъект с видеозаписи имеет среднюю комплекцию, рост приблизительно 175 см. Одет он был в темную ветровку с белым логотипом, штаны и ботинки также темные.