Четыре конструктора из «Детского мира» в Нижнем Тагиле украл неизвестный

Posted 8 июня 2022, 10:05
Published 8 июня 2022, 10:05
Modified 19 августа 2024, 22:17
Updated 19 августа 2024, 22:17
В шестнадцатый отдел городской полиции пришли работники «Детского мира», расположенного в ТЦ «Depo». Они сообщили, что еще полтора месяца назад неустановленный вор унес четыре игрушечных конструктора, общая цена которых составляет примерно 20 тысяч рублей.
В преступлении подозревается парень, несколько раз промелькнувший перед объективами установленных в магазине камер в момент кражи. Субъект с видеозаписи имеет среднюю комплекцию, рост приблизительно 175 см. Одет он был в темную ветровку с белым логотипом, штаны и ботинки также темные.
По факту хищения заведено уголовное дело. Сотрудники полиции призывают всех располагающих информацией об инциденте сообщать ее по номеру 8(3435)97-64-02, сказали в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское».