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Posted 8 июня 2022, 17:44

Published 8 июня 2022, 17:44

Modified 17 июня 2022, 06:55

Updated 17 июня 2022, 06:55

Люди «телегами» скупают алкоголь в «Мегамартах» Нижнего Тагила

Люди «телегами» скупают алкоголь в «Мегамартах» Нижнего Тагила

8 июня 2022, 17:44
Фото: 1MI.
Покупатели целыми коробками приобретают алкогольную продукцию в гипермаркетах «Мегамарт» в Нижнем Тагиле.

Ажиотаж наблюдается в связи с огромными скидками на горячительные напитки. Скидки объявили не только на алкоголь. Однако именно полки со спиртным тагильчане стали опустошать особенно активно.

Пару недель были в Мегамарте на Вагонке, люди телегами оттуда все выносили. Больше всего удивило количество алкоголя, которое покупали. Даже бабушки брали дорогой коньяк, как в последний раз. Так и хочется сказать: «Люди, вы с ума сошли?!». Сегодня то же самое творится на Фрунзе, сообщила TagilCity.ru тагильчанка Александра.

Также девушка считает, что причиной распродажи алкоголя является отсутствие лицензии на алкоголь.

Думаю, что алкоголь распродают перед сменой названия, потому что лицензию на продажу ещё не получили. Вот и пришлось от запасов избавляться. Так сколько же они на самом деле делают наценку, если позволяют себе торговать с 50%-ной скидкой?говорит тагильчанка.

Напомним, сеть «Мегамартов», а также «Дикси» по всей стране сменят магазины «Магнит». Сумма сделки составила 87,6 миллиардов рублей.

В Нижнем Тагиле переход на новый бренд стартовал еще в апреле. Тогда посетителей попросили начать пользоваться картами лояльности «Магнита» вместо скидочных карт «Мегамарта».

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