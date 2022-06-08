Люди «телегами» скупают алкоголь в «Мегамартах» Нижнего Тагила

Пару недель были в Мегамарте на Вагонке, люди телегами оттуда все выносили. Больше всего удивило количество алкоголя, которое покупали. Даже бабушки брали дорогой коньяк, как в последний раз. Так и хочется сказать: «Люди, вы с ума сошли?!». Сегодня то же самое творится на Фрунзе, сообщила TagilCity.ru тагильчанка Александра.