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Posted 8 июня 2022,, 12:13

Published 8 июня 2022,, 12:13

Modified Вчера, 20:28

Updated Вчера, 20:28

На Урале проверили более 680 организаций, имеющих разрешение на торговлю оружием

8 июня 2022, 12:13
В Уральском округе войск нацгвардии подвели итоги работы подразделений госконтроля и лицензионно-разрешительной работы в начале 2022 года.

Как сообщает «КП-Екатеринбург», данными подразделениями контролируется 290 тысяч владельцев гражданского оружия и лиц, получивших разрешения на хранение и ношение оружия.

Специалисты проверили более 680 организаций, имеющих лицензии на осуществление работ по торговле или хранения оружия и осуществили свыше 160 проверок юридических лиц, имеющих разрешение на хранение и использование оружия.

Отмечается, что уровень удовлетворенности граждан услугами подразделения составил 98%.

#Общество
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