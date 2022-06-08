На Урале проверили более 680 организаций, имеющих разрешение на торговлю оружием

Posted 8 июня 2022,, 12:13
Published 8 июня 2022,, 12:13
Modified Вчера, 20:28
Updated Вчера, 20:28
Как сообщает «КП-Екатеринбург», данными подразделениями контролируется 290 тысяч владельцев гражданского оружия и лиц, получивших разрешения на хранение и ношение оружия.
Специалисты проверили более 680 организаций, имеющих лицензии на осуществление работ по торговле или хранения оружия и осуществили свыше 160 проверок юридических лиц, имеющих разрешение на хранение и использование оружия.
Отмечается, что уровень удовлетворенности граждан услугами подразделения составил 98%.