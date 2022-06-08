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Posted 8 июня 2022, 12:28

Published 8 июня 2022, 12:28

Modified 19 августа 2024, 22:17

Updated 19 августа 2024, 22:17

Новые пункты приема заявок на догазификацию открыты в Нижнем Тагиле

Новые пункты приема заявок на догазификацию открыты в Нижнем Тагиле

8 июня 2022, 12:28
Фото: 1MI.
Сюжет
Касается каждого
Расширен список мест, где жители Нижнего Тагила, собирающиеся провести газ к своим участкам и домам, смогут подать заявки на участие в программе догазификации.

В соответствии с действующим с прошлого года планом до 2024 года планируется газифицировать 35 тагильских улиц. Подведением газа непосредственно к домовладениям занимается акционерное общество «ГАЗЭКС».

Представители компании принимают заявки у жителей по определенному графику на специально отведенных площадках, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

В этом месяце написать заявления можно:

1) 20 июня с 10:00 до 15:00 в здании администрации Тагилстроевского района на улице Гвардейская, 24;

2) 22 июня с 10:00 до 15:00 в здании администрации Дзержинского района на улице Окунева, 22;

3) 24 июня с 10:00 до 14:00 в поселке Черноисточинск в здании Чащинской территориальной администрации по улице Кирова, 2а.

Приходящим на прием при себе нужно иметь следующие документы и сведения:

1) паспорт;

2) адрес дома, который собираются газифицировать;

3) фактическое место жительства подающего заявку;

4) кадастровый номер объекта недвижимости;

5) контактный номер и адрес электронной почты;

6) бумаги, удостоверяющие права собственности на дом и участок;

7) идентификационный номер налогоплательщика;

8) страховой номер индивидуального лицевого счета;

9) схема территории расположения надела с привязкой к публичной кадастровой карте.

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#Общество#Нижний Тагил#Касается каждого#Заявление#Документы#Газификация
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