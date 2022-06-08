Об издевательствах над детьми рассказал сотрудник свердловского детдома

Согласно рассказу сотрудника Красногорского специального детского дома, воспитанников детдома оставляют без питания, не выпускают на прогулки, держат взаперти в туалетах и безосновательно отправляют в психиатрическую лечебницу. Также он сообщил о случаях побегов детей в связи со столь плохим отношением.