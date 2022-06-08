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Posted 8 июня 2022, 12:51

Published 8 июня 2022, 12:51

Modified 29 ноября 2024, 18:27

Updated 29 ноября 2024, 18:27

Об издевательствах над детьми рассказал сотрудник свердловского детдома

Об издевательствах над детьми рассказал сотрудник свердловского детдома

8 июня 2022, 12:51
Фото: 1MI.
Работник коррекционного детского дома в Каменске-Уральском сообщил о фактах издевательства над маленькими подопечными.

Согласно рассказу сотрудника Красногорского специального детского дома, воспитанников детдома оставляют без питания, не выпускают на прогулки, держат взаперти в туалетах и безосновательно отправляют в психиатрическую лечебницу. Также он сообщил о случаях побегов детей в связи со столь плохим отношением.

Чтобы вывести ситуацию в публичное поле и поспособствовать ее исправлению, сотрудник обратился в специализированную юридическую организацию. Уже представители юрслужбы адресовали жалобы в российские высшие инстанции, в том числе главе государства.

Разбирательство по озвученным фактам уже начало Министерство социальной политики Свердловской области, сообщает ЕАН.

#Происшествия#Новости УрФО#Каменск-Уральский#Дети#Сотрудник#Издевательства#Детдом#Жалобы#Наказание#Воспитатели#Юридическая помощь
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