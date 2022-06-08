Подрядчик оштрафован за срыв стройки сельского пожарного депо в Свердловской области

Тем не менее, фирма не успела справиться с задачей за отведенные сроки. Дважды подрядчик запрашивал перенос финальных дат и оба раза не уложился. На данный момент выполнено 74 % работ, хотя уже около года назад депо должно было быть сдано и введено в эксплуатацию. А сейчас стройка заморожена.