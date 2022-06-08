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Posted 8 июня 2022, 09:49

Published 8 июня 2022, 09:49

Modified 19 августа 2024, 22:17

Updated 19 августа 2024, 22:17

Подрядчик оштрафован за срыв стройки сельского пожарного депо в Свердловской области

Подрядчик оштрафован за срыв стройки сельского пожарного депо в Свердловской области

8 июня 2022, 09:49
Фото: 1MI.
За неисполнение контрактных обязательств по возведению пожарной части свердловская строительная фирма выплатит крупный штраф.

Тендер на постройку депо в селе Косулино Белоярского района почти два года назад выиграла компания «СтройТайм». На строительство объекта за 87 миллионов рублей организации отводился год.

Тем не менее, фирма не успела справиться с задачей за отведенные сроки. Дважды подрядчик запрашивал перенос финальных дат и оба раза не уложился. На данный момент выполнено 74 % работ, хотя уже около года назад депо должно было быть сдано и введено в эксплуатацию. А сейчас стройка заморожена.

За злостное невыполнение предусмотренных договором обязанностей «СтройТайм» заплатит штраф свыше 12 миллионов рублей, а директор фирмы Валерий Калинин на ближайшие полгода отстранен от деятельности, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. Также прокуратура проследит, чтобы депо было бы достроено.

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