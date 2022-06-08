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Posted 8 июня 2022,, 18:16

Published 8 июня 2022,, 18:16

Modified Вчера, 20:28

Updated Вчера, 20:28

Предприниматель Забелин поделился секретами выбора постельного белья

8 июня 2022, 18:16
Как выбрать качественное постельное белье, чтобы долго радоваться покупке? Руководитель фабрики по производству постельного белья Михаил Забелин делится секретами.

Как сообщает издание news.ru, нужно оказывать предпочтение чистому хлопку. Смесовые ткани имеют плохую гигроскопичность и способствуют потливости.

Еще один совет эксперта — нужно учитывать метод окраски. Пигментированные ткани быстро теряют цвет и оставляют следы на коже. Ткани, окрашенные реактивным методом, более устойчивы в эксплуатации. Для проверки качества окрашивания нужно протереть ткань влажной ватной палочкой.

Также Забелин рекомендовал изучать информацию о плотности белья, указанную на упаковке. Наилучший вариант — сатиновое белье с плотностью 135-140 г на кв. м. За ним следуют бязь (120 г на кв. м) и поплин (115 г на кв. м).

Эксперт рекомендовал выбирать белье известных марок, имеющих много хороших отзывов потребителей.

#Общество
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