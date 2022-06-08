Разрешенные места для купания отсутствуют в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле осуществлено обустройство и приведение в надлежащий вид четырех зон отдыха у водоемов: на берегу Нижнетагильского пруда около гостиницы «Демидов Плаза» и в парке имени Бондина, в сквере Выйского пруда и у моста в парке «Народный».