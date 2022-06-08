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Posted 8 июня 2022, 12:28

Published 8 июня 2022, 12:28

Modified 17 июня 2022, 06:54

Updated 17 июня 2022, 06:54

Сильный ветер, ливни и грозы сохранятся в Нижнем Тагиле еще на день

Сильный ветер, ливни и грозы сохранятся в Нижнем Тагиле еще на день

8 июня 2022, 12:28
Фото: 1MI.
Сильный ветер с грозами ожидается ночью 9 июня в Горнозаводском управленческом округе с центром в Нижнем Тагиле.

В целом на четверг 9 июня прогнозируются легкая облачность с прояснениями и небольшие дожди, т.е. погода прояснится по сравнению со вторником и средой. Однако ночью в горной местности возможен сильный порывистый ветер с грозой. Температура днем будет доходить до 18 градусов, ночью опускаться до восьми.

Ливни в горах, переходящие в шторм, могут спровоцировать подтопления и паводки. Аварийные службы приведены готовность в связи с риском происшествий на объектах ЖКХ и ТЭК. А вот пожарная опасность в лесах в районе Нижнего Тагила практически отсутствует, как и по всему региону, сообщает ЕДДС администрации Нижнего Тагила.

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#Нижний Тагил#Здоровье#Погода#Дождь#Гроза#Ветер#Прогноз#Горнозаводской округ#Горы
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