Статистику по посетителям Эрмитажа за май собрали в МТС

Posted 8 июня 2022, 15:51
Published 8 июня 2022, 15:51
Modified 17 июня 2022, 06:55
Updated 17 июня 2022, 06:55
Посредством применения технологии больших данных компания МТС подробно разобралась в том, кто ходит в крупнейший художественный музей страны Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге и в его культурно-просветительские подразделения в Екатеринбурге, Казани и Омске.
Так, свыше половины посетителей уральского центра Эрмитаж в Екатеринбурге из числа пользователей МТС - молодые люди в возрасте от 25 до 44 лет и их дети. Юноши и девушки до 24 лет включительно и взрослые люди от 45 лет и старше, включая пенсионеров - более редкие гости экспозиций.
Большей популярностью музейные собрания пользуются у представительниц прекрасного пола. В Екатеринбурге доля женщин среди посетителей музея составляет 57 %. Аналогичное число и в северной столице. В татарстанском филиале их 54 %. И лишь в сибирский центр в мае пришло чуть больше мужчин - 51 %.
Что касается доходов ценителей искусства, в Екатеринбурге у большинства посетителей он находится в диапазоне от 20 до 40 тысяч рублей. А наименьшее число посетителей зарабатывают менее 20 и свыше 150 тысяч рублей в месяц.
Геоаналитика МТС, с помощью которой проведено данное исследование, представлена в 46 регионах России. Данный сервис полезен для принятия решений политиками и бизнесменами, развивающими туристическую инфраструктуру и коммерческие предприятиях, сообщает филиал ПАО «МТС» в Свердловской области.