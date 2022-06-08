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Posted 8 июня 2022, 15:51

Published 8 июня 2022, 15:51

Modified 17 июня 2022, 06:55

Updated 17 июня 2022, 06:55

Статистику по посетителям Эрмитажа за май собрали в МТС

Статистику по посетителям Эрмитажа за май собрали в МТС

8 июня 2022, 15:51
Фото: 1MI.
Мобильный оператор МТС собрал и проанализировал информацию о посетителях музея Эрмитаж и его филиалов в мае.

Посредством применения технологии больших данных компания МТС подробно разобралась в том, кто ходит в крупнейший художественный музей страны Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге и в его культурно-просветительские подразделения в Екатеринбурге, Казани и Омске.

Так, свыше половины посетителей уральского центра Эрмитаж в Екатеринбурге из числа пользователей МТС - молодые люди в возрасте от 25 до 44 лет и их дети. Юноши и девушки до 24 лет включительно и взрослые люди от 45 лет и старше, включая пенсионеров - более редкие гости экспозиций.

Большей популярностью музейные собрания пользуются у представительниц прекрасного пола. В Екатеринбурге доля женщин среди посетителей музея составляет 57 %. Аналогичное число и в северной столице. В татарстанском филиале их 54 %. И лишь в сибирский центр в мае пришло чуть больше мужчин - 51 %.

Что касается доходов ценителей искусства, в Екатеринбурге у большинства посетителей он находится в диапазоне от 20 до 40 тысяч рублей. А наименьшее число посетителей зарабатывают менее 20 и свыше 150 тысяч рублей в месяц.

Геоаналитика МТС, с помощью которой проведено данное исследование, представлена в 46 регионах России. Данный сервис полезен для принятия решений политиками и бизнесменами, развивающими туристическую инфраструктуру и коммерческие предприятиях, сообщает филиал ПАО «МТС» в Свердловской области.

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