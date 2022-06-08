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Posted 8 июня 2022, 15:26

Published 8 июня 2022, 15:26

Modified 19 августа 2024, 22:17

Updated 19 августа 2024, 22:17

Ведется масштабный ремонт жилого двора на улице Ермака в Нижнем Тагиле

Ведется масштабный ремонт жилого двора на улице Ермака в Нижнем Тагиле

8 июня 2022, 15:26
Фото: 1MI.
Реконструируется дворовая территория четырех многоэтажных домов на улице Ермака в Нижнем Тагиле.

Фронт работ охватывает пространство перед домами номер 40, 40а, 42 и 44. К его обновлению приступили в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

В результате комплексных работ на данной территории увеличится число парковочных мест и проездов, шире и удобнее станут тротуары, появятся новые комфортные площадки для семейного досуга.

По завершении ремонта жителям станет приятнее выходить в безопасный и уютный двор. Не отходя далеко от дома, местные жители смогут заниматься физкультурой и спортом и рассматривать и фотографировать красивые скульптуры и зеленые насаждения.

Подрядчиком, выполняющим работы, выступает ЗАО «Стройкомплекс». Организация уже успешно реконструировала дворы в микрорайоне Лебяжка годом ранее.

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев осмотрел ход реконструкции 8 июня. По его словам, трансформации дворов в этом районе позволили за короткое время превратить его из депрессивного в привлекательный. Пинаев поблагодарил жителей за то, что они без проволочек согласовали проект, сообщает пресс-служба администрации города.

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