До 83% подорожали за год продукты в Свердловской области

Posted 9 июня 2022, 09:02
Published 9 июня 2022, 09:02
Modified 29 ноября, 18:44
Updated 29 ноября, 18:44
Больше всего за прошедший год в цене выросли овощи. Килограмм капусты обходился покупателям в 64,2 рубля (+83,37%), лук подорожал до 51,91 рубля (+50,35%), картофель стоил 66,25 рубля (+42,17%), а морковь — 73,6 рубля (+30,16%).
По статистике, подорожали все основные продукты первой необходимости. Меньше всего зафиксировано повышение цены на яйца — десяток стоил 79,81 рубля (+3,34%). Килограмм пшеничного хлеба свердловчане покупали в мае за 83,22 рубля (+22,38%), сахар стоил 84,97 рубля (+69,44%), курица — 187,39 рубля (+15,04%), а гречневая крупа — 151,07 рубля (+34,48%).
Напомним, за прошедший год молоко в Свердловской области подорожало на 25%, до 64,56 рубля. Наибольшая цена на продукт зафиксирована в мае в Первоуральске (67,53 рубля), дешевле всего литр обходился жителям Екатеринбурга (63,08 рубля).