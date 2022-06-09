До 83% подорожали за год продукты в Свердловской области

Напомним, за прошедший год молоко в Свердловской области подорожало на 25%, до 64,56 рубля. Наибольшая цена на продукт зафиксирована в мае в Первоуральске (67,53 рубля), дешевле всего литр обходился жителям Екатеринбурга (63,08 рубля).