tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 июня 2022, 03:24

Published 9 июня 2022, 03:24

Modified 19 августа 2024, 22:17

Updated 19 августа 2024, 22:17

Еще восемь светофоров появятся на Ленинградском проспекте в Нижнем Тагиле

Еще восемь светофоров появятся на Ленинградском проспекте в Нижнем Тагиле

9 июня 2022, 03:24
Фото: 1MI.
Сразу восемь новых светофоров появятся на Ленинградском проспекте Нижнего Тагила.

Регулирующие устройства монтируют вдоль трассы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». На реконструируемом участке улицы протяженностью 2,3 км сейчас два светофора, а станет в пять раз больше.

Светофоры поставят на пересечениях с улицами Юности, Окунева, Володарского, Тимирязева, Чайковского, Зари, проспектом Дзержинского, у площадей Славы и Танкостроителей, а также около дома 88а. Суммарно на закупку этих светофоров администрация города потратит 62 миллиона рублей.

Все оптические приборы оснастят системой компьютерной синхронизации, позволяющей организовать беспрепятственное движение автотранспорта по принципу «зеленой волны».

Ранее в беседе с TagilCity.ru управляющий горхозяйством Андрей Лебедев подтверждал установку светофоров. На данный момент на Ленинградском проспекте проводятся ремонтные работы и осуществляется благоустройство.

Материалы по теме
Скульптуры и видеонаблюдение: пр. Ленинградский в Тагиле благоустроят за 224 млнУчасток дороги на Ленинградском проспекте Нижнего Тагила перекроют с 14 июня
#Транспорт#Нижний Тагил#Эксклюзив#Дорога#Ремонт#Ленинградский проспект#Светофоры#Нацпроекты
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика