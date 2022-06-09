Еще восемь светофоров появятся на Ленинградском проспекте в Нижнем Тагиле

Posted 9 июня 2022, 03:24
Published 9 июня 2022, 03:24
Modified 19 августа 2024, 22:17
Updated 19 августа 2024, 22:17
Регулирующие устройства монтируют вдоль трассы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». На реконструируемом участке улицы протяженностью 2,3 км сейчас два светофора, а станет в пять раз больше.
Светофоры поставят на пересечениях с улицами Юности, Окунева, Володарского, Тимирязева, Чайковского, Зари, проспектом Дзержинского, у площадей Славы и Танкостроителей, а также около дома 88а. Суммарно на закупку этих светофоров администрация города потратит 62 миллиона рублей.
Все оптические приборы оснастят системой компьютерной синхронизации, позволяющей организовать беспрепятственное движение автотранспорта по принципу «зеленой волны».
Ранее в беседе с TagilCity.ru управляющий горхозяйством Андрей Лебедев подтверждал установку светофоров. На данный момент на Ленинградском проспекте проводятся ремонтные работы и осуществляется благоустройство.