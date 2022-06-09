Исторический дуб высажен в Нижнем Тагиле в честь юбилея Петра Великого

По словам Сурова, символично, что дерево посадили в дождливую, «питерскую», погоду. Политик считает, что «петровский» дуб должен хорошо разрастись, ведь не только Петербург, но и Нижний Тагил основан по велению Петра I, рассказали в пресс-службе городской администрации.