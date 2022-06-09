Из-за родов пассажирки самолет из Москвы экстренно сел в Екатеринбурге

Posted 9 июня 2022, 03:37
Published 9 июня 2022, 03:37
Modified 29 ноября, 18:42
Updated 29 ноября, 18:42
По словам очевидцев, роды начались в полете. Сам самолет летел в Хабаровск из Москвы, пишет Е1.
В Кольцово рассказали, что рейс позднее вернулся на маршрут. Там уточнили, что в связи с ухудшением самочувствия одного из пассажиров, самолету пришлось приземлиться. Женщину доставили в одну из больниц города.
После этого рейс отправился дальше по маршруту следования.
Напомним, в конце января утром экстренно приземлился самолет из Самарканда в Екатеринбурге. Причиной стало то, что во время полета сработал датчик разгерметизации. Командир сообщил, что произошла техническая неисправность. Экстренные службы принимали борт в полной готовности. Всего на борту находились шесть членов экипажа и 159 пассажиров.