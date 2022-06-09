Из-за родов пассажирки самолет из Москвы экстренно сел в Екатеринбурге

Напомним, в конце января утром экстренно приземлился самолет из Самарканда в Екатеринбурге. Причиной стало то, что во время полета сработал датчик разгерметизации. Командир сообщил, что произошла техническая неисправность. Экстренные службы принимали борт в полной готовности. Всего на борту находились шесть членов экипажа и 159 пассажиров.