На фоне закрытий магазинов Huawei по стране филиал в Екатеринбурге продолжает работу

Posted 9 июня 2022, 10:58
Published 9 июня 2022, 10:58
Modified 19 августа 2024, 22:17
Updated 19 августа 2024, 22:17
В регионах России стали сворачивать деятельность магазины известного китайского технологического гиганта Huawei. До недавнего времени работало 19 торговых точек, четыре из которых уже на замке.
По данным РБК, все это не собственные магазины производителя из КНР, а филиалы фирм-партнеров. Закрываться они начали по двум причинам - падение спроса на продукцию и сокращение импорта гаджетов из Китая.
В уральской столице под вывеской Huawei функционируют магазин и сервис на улице Малышева, 36. Информацию о возможной заморозке работы в ближайшее время там не подтвердили, сообщает Е1.