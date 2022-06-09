При аварии на производящем мороженое заводе в Казахстане пострадали рабочие

Posted 9 июня 2022, 10:31
Published 9 июня 2022, 10:31
Modified 19 августа 2024, 22:17
Updated 19 августа 2024, 22:17
По воздуху распылилось около полукилограмма используемого на предприятии пищевой промышленности в качестве хладагента токсичного бесцветного газа. Его утечка вызвана повреждением уплотняющей прокладки фризера.
Последствия аварии получилось быстро устранить. Рабочие покинули цех, и его осмотрели представители экоэкспертизы. Производству и находящимся на нем более ничего не угрожает. Однако выпущенное в аварийную смену лакомство в магазины не отправят для перестраховки. Пострадавшим оказывается медпомощь.
Причины неполадки, приведшей к инциденту, устанавливаются. Завод ведет разбирательство с поставщиками, которые незадолго до этого осматривали оборудование и признали его абсолютно исправным, сообщают «Новые Известия», основываясь на заявлении на сайте «Шин-Лайн».