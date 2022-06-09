При аварии на производящем мороженое заводе в Казахстане пострадали рабочие

Последствия аварии получилось быстро устранить. Рабочие покинули цех, и его осмотрели представители экоэкспертизы. Производству и находящимся на нем более ничего не угрожает. Однако выпущенное в аварийную смену лакомство в магазины не отправят для перестраховки. Пострадавшим оказывается медпомощь.