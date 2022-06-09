Приставы ликвидировали незаконную стоянку в Екатеринбурге

Posted 9 июня 2022, 10:06
Published 9 июня 2022, 10:06
Modified 19 августа 2024, 22:17
Updated 19 августа 2024, 22:17
Придомовая территория в жилом квартале была в обход закона занята и огорожена местным бизнесменом. Он окружил площадку забором, смонтировал шлагбаум, оборудовал пост охраны.
Однако живущие поблизости люди оказались недовольны самовольным захватом и застройкой близлежащей территории и адресовали прокуратуре обращение с требованием избавить их от непрошенной стоянки.
Прокуратура удовлетворила запрос граждан и привлекла к устранению стоянки приставов. Они первоначально пытались урегулировать вопрос мирно, дали владельцу парковки время самостоятельно ее демонтировать.
Тем не менее, он не предпринял шагов в данном направлении. Тогда судебные приставы Верх-Исетского района с привлечением грузового крана за час сами убрали все несанкционированные строения, сообщили Е1 представители УФССП по Свердловской области.