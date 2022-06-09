Разлив нефти будет ликвидирован в Свердловской области

Posted 9 июня 2022, 11:27
Published 9 июня 2022, 11:27
Modified 19 августа 2024, 22:17
Updated 19 августа 2024, 22:17
В данном месте ранее функционировал завод, в ходе работы которого применялись соединения из нефти, включая продукт ее выветривания - битум. Журналисты местной газеты рассказали, что оставшиеся от производства нефтепродукты образуют очаги загрязнения рядом с жилым сектором.
Прокуратура заинтересовалась журналистским расследованием и провела собственную проверку. В результате, были выявлены пять протяженных участков отравления земли нефтепродуктами. Лабораторный анализ взятых на месте почв показал отклонение от нормальных показателей в сотни раз.
Руководствуясь целями сбережения жизни и здоровья граждан, прокуратура в судебном порядке потребовала у администрации Талицкого городского округа, несущей ответственность за поддержание в порядке земельного фонда, взять на себя очистку почв. Суд согласился с доводами прокуратуры.
Теперь талицкая администрация обязаны под контролем прокуратуры устранить источники загрязнения. До завершения работ свободный проход к ним может быть перекрыт, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.