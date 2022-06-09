Разлив нефти будет ликвидирован в Свердловской области

В данном месте ранее функционировал завод, в ходе работы которого применялись соединения из нефти, включая продукт ее выветривания - битум. Журналисты местной газеты рассказали, что оставшиеся от производства нефтепродукты образуют очаги загрязнения рядом с жилым сектором.