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Posted 9 июня 2022, 15:34

Published 9 июня 2022, 15:34

Modified 29 ноября 2024, 18:43

Updated 29 ноября 2024, 18:43

Свердловские студенты поехали восстанавливать Донбасс

Свердловские студенты поехали восстанавливать Донбасс

9 июня 2022, 15:34
Фото: 1MI.
Сюжет
Операция на Украине
Десять свердловских студентов отправились на Донбасс помогать в отстраивании поврежденной инфраструктуры.

Реанимировать жилые дома и социальные объекты в народных республиках начали волонтеры, представляющие «Российские студотряды». Еще с 2014 года они вносят неоценимый вклад в оказание помощи жителям Донецка и Луганска.

Десять молодых людей из поехавших на Донбасс — свердловчане, сообщил депутат Госдумы Сергей Бидонько, прежде работавший в команде губернатора Евгения Куйвашева.

Также, по словам Бидонько, значительную поддержку Донбассу оказывает партия «Единая Россия». Партийцы привозят туда материалы, необходимые для проведения ремонтных работ. Они же оказывают посильную помощь задействованным в проведении спецоперации военнослужащим и их родным.

#Общество#Новости УрФО#Операция на Украине#Строительство#Студенты#Донбасс#Инфраструктура#Восстановление
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