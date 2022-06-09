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Posted 9 июня 2022, 15:41

Published 9 июня 2022, 15:41

Modified 19 августа 2024, 22:17

Updated 19 августа 2024, 22:17

Вадим Самойлов выступит на Дне молодежи 25 июня в Нижнем Тагиле

Вадим Самойлов выступит на Дне молодежи 25 июня в Нижнем Тагиле

9 июня 2022, 15:41
Фото: 1MI.
Главной приглашенной звездой на праздновании Дня молодежи в Нижнем Тагиле 25 июня станет основатель и лидер рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов.

Народные избранники на заседании гордумы Нижнего Тагила 9 июня огласили сценарий того, как через 16 дней горожане и гости города встретят праздник молодежи.

Свыше десятка досуговых, физкультурно-оздоровительных и культмассовых пространств оборудуют на городских набережных. Центром массовых гуляний станет концертная площадка, которую смонтируют рядом со светомузыкальным фонтаном.

В ходе праздника будут подведены итоги проводимого среди инициативной, спортивной, творческой молодежи города ежегодного конкурса «Соцветие талантов».

Хедлайнером торжеств является известный музыкант Вадим Самойлов, который исполнит для тагильчан шлягеры «Агаты Кристи» и недавно созданные композиции.

Кроме того, споют для городской публики артисты, ставшие финалистами организованного Самойловым творческого проекта. COLABA, сообщает «Тагильский рабочий».

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#Свободное время#Нижний Тагил#Праздник#Музыка#Концерт#Молодежь#Дума#Гуляния
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