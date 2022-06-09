Вадим Самойлов выступит на Дне молодежи 25 июня в Нижнем Тагиле

Posted 9 июня 2022, 15:41
Published 9 июня 2022, 15:41
Modified 19 августа 2024, 22:17
Updated 19 августа 2024, 22:17
Народные избранники на заседании гордумы Нижнего Тагила 9 июня огласили сценарий того, как через 16 дней горожане и гости города встретят праздник молодежи.
Свыше десятка досуговых, физкультурно-оздоровительных и культмассовых пространств оборудуют на городских набережных. Центром массовых гуляний станет концертная площадка, которую смонтируют рядом со светомузыкальным фонтаном.
В ходе праздника будут подведены итоги проводимого среди инициативной, спортивной, творческой молодежи города ежегодного конкурса «Соцветие талантов».
Хедлайнером торжеств является известный музыкант Вадим Самойлов, который исполнит для тагильчан шлягеры «Агаты Кристи» и недавно созданные композиции.
Кроме того, споют для городской публики артисты, ставшие финалистами организованного Самойловым творческого проекта. COLABA, сообщает «Тагильский рабочий».