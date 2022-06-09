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Posted 9 июня 2022, 03:25

Published 9 июня 2022, 03:25

Modified 19 августа 2024, 22:17

Updated 19 августа 2024, 22:17

Журналистка обвинила екатеринбургского бизнесмена в нападении

Журналистка обвинила екатеринбургского бизнесмена в нападении

9 июня 2022, 03:25
Фото: 1MI.
О факте нападения предпринимателя, препятствовавшего подготовке репортажа в Екатеринбурге, сообщила корреспондент «Областного телевидения» Анастасия Якушева.

Инцидент случился в районе ВИЗ уральской столицы на фоне еще одного происшествия. Там полыхал банный комплекс, а корреспондент с оператором приехали на задание — снять и описать происходящее.

Когда работники телеканала предприняли попытку зафиксировать состояние бань изнутри, владелец бань, по их словам, сначала толкнул оператора, а затем повалил и корреспондентку, в результате, травмировавшую руку.

В оздоровительном центре бань и саун не отрицают, что высказали журналистам недовольство их обременительным присутствием и попросили уйти, чтобы те не мешали пожаротушению. Тем не менее, администрация фирмы заявляет об отсутствии каких-либо противоправных действий в их адрес.

Корреспондент канала написала заявление о нанесении ущерба ее здоровью, МВД Екатеринбурга проводит разбирательство, сообщает Е1.

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