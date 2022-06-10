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Posted 10 июня 2022, 14:09

Published 10 июня 2022, 14:09

Modified 19 августа 2024, 22:17

Updated 19 августа 2024, 22:17

Екатеринбурженка пожаловалась на «Магнит» из-за неприятных запахов

Екатеринбурженка пожаловалась на «Магнит» из-за неприятных запахов

10 июня 2022, 14:09
Фото: 1MI.
Жительница Екатеринбурга направила жалобу на супермаркет «Магнит», который считала источником зловония.

Девушка, живущая на улице Агрономическая уральской столицы, рассказала, что ей давно причиняют дискомфорт распространяющиеся по дому неприятные запахи. Она живет прямо над универсамом «Магнит», поэтому подозревала, что дурно пахнут продающиеся в нем просроченные продукты. Поэтому она пожаловалась на плохую работу магазина.

Представители «Магнита» оперативно отреагировали на запрос гражданки. На место были вызваны сотрудники Государственной жилищной инспекции. И проверка в магазине показала отсутствие нарушений. Никакой «просрочки» в нем не обнаружено. Зато инспекторы вычислили, что частный предприниматель ненадлежащим образом хранил продовольствие в подвале дома, что и породило проблему, сообщает Е1.

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#Общество#Новости УрФО#Жалоба#Магазин#Супермаркет#Магнит#Запах#Подвал#Екатеринбург
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