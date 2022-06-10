Ликвидация шламонакопителя ВМЗ планируется в Нижнем Тагиле

Posted 10 июня 2022, 12:00
Published 10 июня 2022, 12:00
Modified 29 ноября, 18:37
Updated 29 ноября, 18:37
Заказчиком выступает МКУ «Служба заказчика городского хозяйства», объект площадью почти 6 тысяч м² располагается на Кушвинском тракте. Участок с опасными отходами должен быть переведен в земли промышленности в связи с изменением границ Нижнего Тагила. На шламонакопителе выявлены превышения ПДК цинка, кадмия, мышьяка и никеля.
Подрядчику необходимо провести проектно-изыскательские работы и оформить рабочую документацию до 2 августа 2022 года. Специалисты проведут топографическую съемку земельного участка с нанесением коммуникаций, составят экспликацию колодцев, пробурят скважины для изучения состава грунтов и лабораторных испытаний.
Также подрядчик даст оценку неблагоприятных воздействий шламонакопителя и составит технические отчеты.
Гарантийный срок составит 12 месяцев, заявки от потенциальных исполнителей контракта принимаются до 23 июня 2022 года.
Напомним, компания из Екатеринбурга занимается оценкой экологического вреда Южно-Ольховской шахты в Нижнем Тагиле, результаты работы должны быть предоставлены к 1 ноября 2022 года. Отвалы на шахте, ранее принадлежавшей госпредприятию им. III Интернационала, должны быть ликвидированы по решению суда до 31 декабря 2025 года. Также ликвидации подвергнутся отвалы «Чадар», «Северо-Ольховская» и отвал огнеупоров ЕВРАЗ НТМК.