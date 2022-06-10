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Posted 10 июня 2022, 12:00

Published 10 июня 2022, 12:00

Modified 29 ноября, 18:37

Updated 29 ноября, 18:37

Ликвидация шламонакопителя ВМЗ планируется в Нижнем Тагиле

Ликвидация шламонакопителя ВМЗ планируется в Нижнем Тагиле

10 июня 2022, 12:00
Фото: 1MI.
На разработку проекта по ликвидации шламонакопителя токсичных отходов, ранее принадлежавшего ФГУП «Высокогорский механический завод», выделено 9,8 миллиона рублей в Нижнем Тагиле.

Заказчиком выступает МКУ «Служба заказчика городского хозяйства», объект площадью почти 6 тысяч м² располагается на Кушвинском тракте. Участок с опасными отходами должен быть переведен в земли промышленности в связи с изменением границ Нижнего Тагила. На шламонакопителе выявлены превышения ПДК цинка, кадмия, мышьяка и никеля.

Подрядчику необходимо провести проектно-изыскательские работы и оформить рабочую документацию до 2 августа 2022 года. Специалисты проведут топографическую съемку земельного участка с нанесением коммуникаций, составят экспликацию колодцев, пробурят скважины для изучения состава грунтов и лабораторных испытаний.

Также подрядчик даст оценку неблагоприятных воздействий шламонакопителя и составит технические отчеты.

Гарантийный срок составит 12 месяцев, заявки от потенциальных исполнителей контракта принимаются до 23 июня 2022 года.

Напомним, компания из Екатеринбурга занимается оценкой экологического вреда Южно-Ольховской шахты в Нижнем Тагиле, результаты работы должны быть предоставлены к 1 ноября 2022 года. Отвалы на шахте, ранее принадлежавшей госпредприятию им. III Интернационала, должны быть ликвидированы по решению суда до 31 декабря 2025 года. Также ликвидации подвергнутся отвалы «Чадар», «Северо-Ольховская» и отвал огнеупоров ЕВРАЗ НТМК.

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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Эксклюзив#Здоровье#Проект#Отходы#Вмз#Шламонакопитель
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