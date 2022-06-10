Неизвестные ограбили комиссионный магазин в Екатеринбурге на 2 миллиона рублей

Posted 10 июня 2022, 09:15
Published 10 июня 2022, 09:15
Modified 19 августа 2024, 22:17
Updated 19 августа 2024, 22:17
В микрорайоне Уралмаш 9 июня двое неизвестных ограбили комиссионный магазин «Берем всё!». В полдень в торговую точку зашли двое молодых мужчин восточной внешности. Они стали угрожать продавцу оружием, скрутили его клейкой лентой, а затем забрали ценности (украшения, гаджеты и наличку), оцениваемые суммарно в 2,175 миллиона рублей.
В магазине имеется беспроводная кнопка для вызова охраны, но сотрудник не успел на нее нажать. Установленные там камеры также не помогут в поимке злоумышленников, так как они захватили с собой в том числе диск с записью.
Полицейские отдела полиции № 15 завели уголовное дело по факту совершения разбойного нападения и ведут поиск преступников, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на информатора в органах правопорядка.