tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 июня 2022, 09:15

Published 10 июня 2022, 09:15

Modified 19 августа 2024, 22:17

Updated 19 августа 2024, 22:17

Неизвестные ограбили комиссионный магазин в Екатеринбурге на 2 миллиона рублей

Неизвестные ограбили комиссионный магазин в Екатеринбурге на 2 миллиона рублей

10 июня 2022, 09:15
Фото: 1MI.
Пара преступников совершила нападение на магазин комиссионных товаров в Екатеринбурге и похитили вещи стоимостью почти 2,2 миллиона рублей.

В микрорайоне Уралмаш 9 июня двое неизвестных ограбили комиссионный магазин «Берем всё!». В полдень в торговую точку зашли двое молодых мужчин восточной внешности. Они стали угрожать продавцу оружием, скрутили его клейкой лентой, а затем забрали ценности (украшения, гаджеты и наличку), оцениваемые суммарно в 2,175 миллиона рублей.

В магазине имеется беспроводная кнопка для вызова охраны, но сотрудник не успел на нее нажать. Установленные там камеры также не помогут в поимке злоумышленников, так как они захватили с собой в том числе диск с записью.

Полицейские отдела полиции № 15 завели уголовное дело по факту совершения разбойного нападения и ведут поиск преступников, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на информатора в органах правопорядка.

Материалы по теме
Пара с ребенком ограбила съемную квартиру на Лебяжинской в Нижнем ТагилеШкольник в Свердловской области избил и ограбил продавщицуВ свердловском селе второй раз за год ограбили магазин электроники DNS
#Происшествия#Новости УрФО#Полиция#Кража#Магазин#Ограбление#Похищение#Разбойное нападение#Товар
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика