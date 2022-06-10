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Posted 10 июня 2022, 09:36

Published 10 июня 2022, 09:36

Modified 17 июня 2022, 06:59

Updated 17 июня 2022, 06:59

Резерв ресурсов на случай ЧС создается в Екатеринбурге

Резерв ресурсов на случай ЧС создается в Екатеринбурге

10 июня 2022, 09:36
Фото: 1MI.
Запасы продуктов и предметов первой необходимости готовит руководство Екатеринбурга на случай экстренных ситуаций.

Создаваемые фонды жизненно важных ресурсов предназначены для обеспечения возможности незамедлительной и успешной ликвидации непредвиденных чрезвычайных обстоятельств, к которым относятся, прежде всего, природные катаклизмы и технологические аварии.

За формирование, применение и восстановление резервов ответственна мэрия Екатеринбурга. В подписанном екатеринбургским градоначальником Алексеем Орловым документе говорится, что резерв составляют долгохранящаяся пища, приборы связи, стройматериалы, топливо.

Чрезвычайные резервы будут распределены по районам города и складированы при районных администрациях, сообщается на официальном портале администрации Екатеринбурга.

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